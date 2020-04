CAMPIONATO Libertas, Tognacci: "Prima la salute, poi il calcio"

Momentaneamente fuori dalla zona play-off, la Libertas è in quarantena in attesa di un'eventuale ripresa del campionato sammarinese. Il tecnico granata Marco Tognacci vorrebbe tornare in campo al più presto, ma prima ci devono essere tutte le condizioni necessarie.

Nel video l'intervista a Marco Tognacci, allenatore Libertas.

