Libertas-Tre Fiori 1-3: Sperindio, ritorno con vittoria

Libertas-Tre Fiori

Buona la prima per Floriano Sperindio, tornato sulla panchina del Tre Fiori dopo i 3 scudetti di quasi 10 anni fa e subito vincente. I gialloblu giocano aggressivi per oltre un tempo, chiudendo la pratica Libertas in poco meno di un'ora salvo poi rischiare una clamorosa rimonta nel finale. Aldo Simoncini in formato super quando dice di no alla girata volante di Aruci. Ribaltamento di fronte e Pracucci parte in un “coast to coast” - da area ad area – fino a concludere sull'esterno della rete. È il preludio al vantaggio Tre Fiori: corner sul primo palo di De Falco e Nigretti svirgola, trovando una goffa autorete. L'ex Rimini e Sammaurese macchia così il suo esordio nel campionato sammarinese. All'opposto, invece, lo start di Antonio Lentini che ha sostituito Ferraro al centro dell'attacco. Cuzzilla da fermo, torre di Pracucci e il nuovo numero 9 non deve far altro che mettere alle spalle di Zavoli per il 2-0 al tramonto della prima frazione di gioco.









Nella ripresa il Tre Fiori chiude i conti: Cuzzilla pennella sulla testa di Pracucci che cala il tris e dà ancora più tranquillità ai gialloblu. Troppa, forse. Negli ultimi minuti la Libertas ha una reazione d'orgoglio e succede di tutto: Flores strozza il mancino, Simoncini ringrazia. Ma non può nulla sul colpo da biliardo di Aruci, imbeccato alla perfezione da Ruiz Alonso. Palla all'angolino e sembrerebbe il classico “gol della bandiera” ma i granata ci credono e premono sull'acceleratore. Nigretti esplode il destro, a centimetri dal palo dopo una deviazione. Gli uomini di Gabriele Cardini hanno anche un conto aperto con la sfortuna: cross sporcato da De Lucia e sfera sulla traversa. L'azione prosegue, il difensore-bomber Pesaresi va in avvitamento e centra il secondo montante nel giro di pochi secondi. Si rimane sul 3-1, la Libertas protesta per un possibile tocco con il braccio di De Lucia non sanzionato e si vede annullare un gol di Olcese per off-side. Con il brivido il Tre Fiori la porta a casa, preparandosi al meglio per lo scontro diretto contro La Fiorita del prossimo weekend.