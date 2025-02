Libertas - Tre Penne. Gasperoni: "Trovato ritmo dopo il mercato"

La vittoria per 2-0 sulla Libertas proietta il Tre Penne al quinto posto in campionato, agganciando il Tre Fiori, un una dimensione finora mai esplorata in stagione. A commentare con soddisfazione il successo è Alex Gasperoni, preparatore della squadra di città, che ha guidato i biancoblù in assenza dello squalificato Nicola Berardi: "Dal mercato invernale sono arrivati giocatori importanti a darci una mano. La società ha fatto un ottimo lavoro e pian piano stiamo andando avanti con dei risultati molto positivi. Guardiamo partita dopo partita e ora ci prepariamo all'importante sfida della semifinale di coppa contro il Tre Fiori".

Oggi però avete avuto un po' di sfortuna, con due problemi fisici, a De Queiroz e Ricciardo. In che condizioni sono?

"Toni dovrebbe avere solo un indurimento al muscolo, mentre per Gianni dovremo approfondire. Ha fatto un movimento brutto col ginocchio, speriamo non sia niente di grave perché per quest'anno ne abbiamo già avute abbastanza".