Libertas - Tre Penne, il derby della funivia. I due Presidenti a confronto

Il match clou di domenica ore 15 a Domagnano, mette di fronte i campioni in carica del Tre Penne e una delle più forti candidate al titolo 2019-2020 come la Libertas. I granata di Borgo Maggiore hanno fatto un mercato di spessore per puntare allo scudetto. La sfida di domenica non è decisiva ma indicativa come sostiene il Presidente della Libertas Massimo Ghiotti. Il Presidente del Tre Penne Fabrizio Selva oltre a ricordare la tradizione di un derby sempre molto sentito, è preoccupato per le troppe assenze.

Nel video le interviste