Libertas-Tre Penne mette in palio la Conference League

Il pass per la Conference League viaggia sulla Funivia, se diretto verso Borgo o verso Città lo sapremo stasera. Libertas-Tre Penne è il derby tra chi ha mancato d'un pelo la sfida scudetto ma che, col successo della Fiorita in Coppa Titano, ha un'ultima opportunità per andare almeno in Europa. Sarebbe un ritorno dopo 7 anni per i granata – assenti dall'Europa League 2014 - mentre i biancazzurri cercano la terza qualificazione in fila.









Papini ha più di un dubbio, perché oltre allo squalificato Berretti e all'infortunato Spadaro ci sono tre giocatori sui quali si deciderà all'ultimo. Si parla di Grassi e Righini – acciaccati di lunga data – e di Morelli, reduce da una contrattura: nessuno di loro è al meglio, intanto però sono tra i convocati. Stessa cosa, sul fronte opposto, per Sorrentino, a sua volta fresco di problema fisico: teoricamente è tra i presenti, difficilmente però sarà della partita. Sicura l'assenza di Ceccaroli, in compenso Patregnani recupera ed è di nuovo a disposizione. Stavolta niente fattore stagione regolare, se al 90° è parità si va ai supplementari ed eventualmente rigori. E se così non fosse sarebbe un piccolo record, considerando che, nel bene o nel male, il Tre Penne concluderebbe la stagione con nemmeno un pareggio in 19 partite disputate tra campionato e Coppa.