FINALI Libertas-Tre Penne per la Conference, La Fiorita-Folgore per lo scudetto La finalina venerdì ad Acquaviva, la finalissima - con in ballo anche un posto in Champions - sabato allo Stadium.

Archiviata la Coppa Titano col successo della Fiorita, questa settimana si chiude anche il campionato sammarinese con finalina e finalissima. In entrambi i casi, a differenza dei turni precedenti, il piazzamento in stagione regolare sarà ininfluente: se al 90° persistesse il pari si procederebbe con supplementari ed eventualmente rigori.

Venerdì, ad Acquaviva, Libertas e Tre Penne si giocano il terzo posto: chi vince il derby della Funivia va in Conference League, l'altra è fuori dalle coppe. Per Borgo si chiuderebbe un'astinenza che dura dall'Europa League 2014: certi i forfait di Berretti – espulso nella semifinale con la Folgore – e dell'infortunato di lungo corso Spadaro, la speranza è quella di recuperare Grassi e Righini, fuori nelle ultime partite. Per il Tre Penne sicura l'assenza di Ceccaroli – pure lui ko - mentre rispetto alle uscite precedenti dovrebbe recuperare Patregnani.

Questa la sfida per il restante pass europeo, mentre sabato, allo Stadium, La Fiorita e Folgore si contendono scudetto e accesso alla Champions League. Qui il dubbio principale riguarda la presenza di Peluso, giustiziere del Tre Penne in una semifinale giocata da acciaccato: per precauzione in finale di Coppa Titano non è andato neanche in panchina, per l'appuntamento clou però dovrebbe esserci. Dominata la stagione regolare, La Fiorita cerca il 6° titolo – sarebbe il quarto in 8 anni – e la doppietta. Doppietta che il tecnico Nicola Berardi, di rientro dalla squalifica, trovò già nel 2015 proprio con la Folgore. Fu il 4° scudetto per Falciano, che in campionato è imbattuta da 13 partite e dal 27 settembre in poi ha perso solo la semifinale di Coppa, proprio contro La Fiorita. Ora la possibilità di agganciarla nell'albo d'oro e di riscattare la finale del 2018, nella quale cedette 1-0 ai gialloblu.

