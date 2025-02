Libertas - Tre Penne. Rosti: "Ci manca l'ultimo passaggio", Guidi: "Ora siamo più equilibrati in campo"

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Tre Penne, Thomas Rosti, difensore della Libertas, spiega che i granata abbiano provato a fare il proprio gioco "cercando di muovere gli avversari e di trovare l'imbucata giusta, che non è mai arrivata. Non ci sono state palle goal nitide e così prendere goal ci sta perché, alla fine, ci sono anche gli altri. Poi abbiamo provato a rimanere in partita, anche se l'espulsione ci ha un pochino penalizzato, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

Nell'ultimo partito faticate un po' in attacco...

"Sì, abbiamo un buon possesso, riusciamo sempre a sfondare e passare la metà campo. Quando arriviamo davanti, però, negli ultimi 25 metri ci manca sempre l'ultimo passaggio, ci manca sempre la giocata giusta, e poi ci sta che in questi casi non arrivi il gola".

Lato Tre Penne, l'attaccante Tommaso Guidi è soddisfatto per lo stato di forma che la squadra ha trovato: "In queste ultime sette partite abbiamo ottenuto sei vittorie e una sconfitta, quindi diciamo che abbiamo trovato la quadra, siamo più equilibrati in campo. Vedo anche che in allenamento ci sono più ritmo e più entusiasmo. Ci dobbiamo comportare così fino alla fine dell'anno".

È la quarta partita di fila a segno per te, quindi anche tu finalmente hai trovato continuità...

"Sì, ho fatto una prima parte di stagione dove non ho reso al massimo, resa complicata anche da qualche infortunio di troppo, e non sono mai riuscito a trovare una continuità nelle partite. Adesso è da un po' che sto bene, per fortuna sto segnando e vinciamo, quindi è tutto bellissimo finora".