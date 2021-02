MERCATO Libertas: un mercato da scudetto Altri tre acquisti per la squadra granata, presi il portiere De Marzo, il centrocampista Grassi e l'armeno Mirzoyan

Altri tre acquisti per la Libertas. La squadra di Borgo Maggiore ha definito gli ingaggi del portiere Nicholas De Marzo dal Tropical Coriano, del centrocampista Andrea Grassi dal Gabicce e dell'armeno David Mirzoyan, esterno offensivo che nell'ultima stagione ha giocato in Germania con la maglia del Kelbra 1920. I nuovi arrivati vanno ad aggiungersi ad altri sei acquisti del mercato di riparazione. Si tratta di Armando Aruci, Marco Ballarini, Filippo Bertoni, Pietro Sopranzi, Dario Spadaro e Antonio Salomone. Un organico di primissimo piano per la squadra di Mirco Papini che si candida alla conquista dello scudetto.

