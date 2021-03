Licenze per Club: confermato il certificato di qualità

Esito positivo a seguito dell'ispezione dell'SGS, la società che si occupa per conto della UEFA dei monitoraggi dei sistemi delle federazioni nazionali. Alla FSGC è stato confermato il certificato per tutto l’arco della stagione in corso e fino ad ottobre 2021, dando continuità ai risultati ottenuti negli ultimi anni.

Soddisfatto il Licensing Manager Paolo Rondelli: “Quest’anno la pandemia ha influito anche sul processo decisionale per il rilascio delle licenze UEFA ai club che presentavano domanda, obbligandoci a modificare le date di scadenza e creando difficoltà alla stesura dei documenti e ai controlli. Per questo motivo ottenere anche quest’anno la certificazione SGS, senza per altro ricevere alcun richiamo, è motivo di doppia soddisfazione. È importante ricordare come sia fondamentale la collaborazione con i club per il buon andamento di tutto il sistema, per cui il ringraziamento va anche a loro.”