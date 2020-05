Tutte le 15 squadre del calcio sammarinese hanno ottenuto la Licenza UEFA per club in prima istanza. La crisi da coronavirus ha spostato in avanti la normale procedura di verifica. Data ultima per ottenere la licenza in questo 2020 sarebbe stato il 30 giugno, ma nessuna squadra del Titano ha avuto problemi durante la revisione della Commissione di Prima Istanza.