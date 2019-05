Licenze UEFA: in appello arriva l'ok per gli ultimi 4 club

Domagnano, La Fiorita, Juvenes/Dogana e San Giovanni hanno ottenuto la Licenze UEFA per club. Le quattro società si aggiungono così alle altre 11 già a posto con la documentazione in prima istanza. I club avevano 7 giorni di tempo per presentare appello alla Commissione presentando la documentazione corretta. La richiesta è stata accolta con favore e anche le ultime 4 società sono ora in regola la Licenza UEFA.