Liechtenstein - San Marino: dalle 20.45 in diretta tv

La partita della storia per la Nazionale biancazzurra. Saranno circa in mille ad assistere a Liechtenstein - San Marino. Dalle 20.45 la partita che determinerà le sorti delle tre iscritte al Gruppo D2 di UEFA Nations League. San Marino, attualmente al secondo posto, ha davanti a sé uno spartiacque: vincere per una storica promozione in Lega C, pareggiare per centrare i play-off, una sconfitta significherebbe chiudere in coda nonostante i quattro punti sin qui raccolti.

Diretta sulla San Marino Rtv a partire dalle 20.45.