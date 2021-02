EUROPA LEAGUE Lille - Ajax: Stefano Podeschi sarò l'osservatore arbitrale

Un po' di San Marino in Lille - Ajax, sedicesimi di andata di Europa League, sarà infatti Stefano Podeschi l'osservatore arbitrale per seguire la quaterna slovacca diretta da Ivan Kružliak, per arbitrare la sfida.

