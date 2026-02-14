CAMPIONATO SAMMARINESE Lisi: "Abbiamo bisogno di crescere in esperienza". Barretta: "Dedico i due gol a mio nonno che mi ha appena lasciato" Nel dopo partita di Cailungo - La Fiorita 0-3 hanno parlato il centrocampista del Cailungo Davide Lisi e il difensore centrale, autore di una doppietta per La Fiorita antonio Barretta

Davide Lisi centrocampista La Fiorita " Abbiamo fatto un'ottima mezz'ora, l'abbiamo preparata bene sapendo di affrontare una squadra più esperta. Purtroppo dopo il loro gol non abbiamo avuto più possibilità. Dobbiamo crescere in maturità ed esperienza".

Antonio Barretta difensore La Fiorita: "Sempre bello ed emozionante trovare il gol, ancora più bello quando i gol contano per portare a casa la vittoria. Dedico questa doppietta a mio nonno che mi ha appena lasciato".

Guarda il resoconto della partita.

