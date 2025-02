CAMPIONATO SAMMARINESE Lisi rilancia il Faetano: 1-0 alla San Marino Academy Dopo 5 partite senza vittorie, il Faetano porta a casa 3 punti fondamentali nella lotta agli spareggi play-off e sale a quota 20. L'Academy - al quarto ko di fila - chiude in 10 per il rosso a Borasco.

Un punto nelle ultime 5, poi il riscatto nel momento più importante: il Faetano torna a vincere e si rilancia nella lotta agli spareggi play-off. Sempre più complicata, invece, la rincorsa della San Marino Academy alla quarta sconfitta consecutiva. Eppure i ragazzi di Matteo Cecchetti partono con le migliori intenzioni: Forconesi si distende e respinge il tentativo di Marco Gasperoni. Dall'altra parte Casadei anticipa Borasco in uscita e incorna ma non inquadra lo specchio. In chiusura di una brutta prima frazione il destro velenoso di Cervellini, tenuto in due tempi da Forconesi.

Adrian Ricchiuti dà la scossa ai suoi all'intervallo, e il Faetano rientra in campo con un altro piglio. Famiglietti si avventa sulla sfera vagante, calcia nonostante il fallo ma non trova la porta. Sulla punizione successiva Brisigotti scavalca la barriera, Borasco vola e devia in corner. La spinta porta al vantaggio gialloblu: Kevin Lisi è prima fortunato sul rimpallo, poi chirurgico a piazzarla all'angolino. Borasco, immobile, non può nulla. Il Faetano va sull'1-0 con la rete del suo capitano, e alza la diga. Tanto che l'unica potenziale occasione per l'Academy arriva all'inizio del recupero con Cervellini che spara alto, sulla sfera in uscita. Approfittando delle praterie concesse, invece, Dulcetti si scontra con Borasco. Il direttore di gara opta per rosso diretto al portiere dell'Under 22 e punizione dal limite dell'area. Cecchetti però ha finito gli slot e allora in porta ci va il centrocampista Nicolò Sancisi, subito attento sul piazzato. Il capitano biancazzurro si ripeterà anche sul mancino di Dulcetti prima della rissa finale. Volano spintoni da una parte e dall'altra, San Marino Academy-Faetano si chiude nel peggiore dei modi. Negli spogliatoi però fanno festa i gialloblu, che portano a casa 3 punti fondamentali.

