Livescore: Belgio - San Marino (9-0) FINALE

93' FINALE. Belgio batte San Marino 9-0

90' Ammonito Davide Simoncini che diffidato salterà la partita con la Scozia

90' c'è gloria anche per il giocatore dell'Atalanta che firma il 9-0

90' GOL BELGIO! Castagne 9-0

84' GOL BELGIO! Verschaeren (Anderlecht) trasforma il rigore 8-0

83' rigore per il Belgio per il fallo di Brolli su Verschaeren, che viene leggermente toccato

82' ammonito Mularoni

79' il giocatore del Crystal Palace prende palla sul vertice dell'area, poi si gira e conclude in porta firmando il primo gol in questa edizione delle qualificazioni nella quale ha debuttato oggi.

79' GOL BELGIO! Benteke 7-0

77' ultimo cambio San Marino: dentro Lunadei, fuori Grandoni. Ci sono gli applausi dei tifosi del Belgio

76' cambio Belgio: fuori Lukaku che fa 51 gol in nazionale, dentro Benteke

70' mancano 20 minuti più recupero al termine, il Belgio continua ad essere spinto dal suo pubblico

63' cambio Belgio: fuori Mertens e Hazard dentro Carrasco e Verschaeren

62' Miracolo di Benedettini su Lukaku

61' Palo di Mertens, sulla respinta miracolo di Benedettini

58' Bella azione sammarinese sulla destra con Battistini che tenta in scivolata di mettere un cross commettendo fallo secondo il direttore di gara

55' Altra parata di Benedettini su Hazard in angolo

52' Hazard palla al piede entra in area, finta e tira gran parata di Benedettini

51' ammonito Mertens

46' Subito due cambi per Varrella: fuori Giardi e Berardi, dentro Hirsch e Alessandro Golinucci

Si riparte





Primo tempo durissimo per San Marino che resiste 28 minuti, poi il Belgio dilaga.

46' Hazard sulla destra, palla a rimorchio per il giocatore del Leicester che incrocia il tiro e firma il 6-0 che chiude il primo tempo

46' GOL BELGIO! Tielemans 6-0

43' Ancora in rete il Belgio, altro tiro da fuori di Alderweireld, il difensore del Tottenham trova un'altra deviazione che lascia Benedettini immobile.

43' GOL BELGIO! Alderweireld 5-0

41' L'attaccante dell'Inter è grande protagonista, riceve palla in area se la porta sul destro poi calcia, sulla conclusione anche una deviazione di Simoncini, arriva il poker

41' GOL BELGIO! Lukaku 4-0

40' il pubblico spinge il Belgio con una ola che dura da diversi minuti

39' calcio d'angolo per il Belgio, libera la difesa

36' Castagne vicino al quarto gol con un colpo di testa di poco largo

35' Cross di Mertens, girata di Lukaku, Benedettini si supera, la palla carambola contro Brolli e finisce in rete

35' GOL BELGIO! Autorete 3-0

31' Il Belgio trova il raddoppio dopo appena 3 minuti, con Chadli, il giocatore dell'Anderlecht batte Benedettini con un bel tiro da fuori

31' GOL BELGIO! CHADLI 2-0

28' L'attaccante dell'Inter riceve palla sulla trequarti, punta la porta e conclude in porta, tiro non irresistibile sul quale Simone Benedettini non riesce ad apporsi. Per l'attaccante 50' gol in Nazionale!

28' GOL BELGIO! LUKAKU 1-0

27' occasione Belgio sul cross dalla sinistra la palla arriva dalla parte opposta, Castagne anticipa il pallone e di testa manda di poco alto

26' Tocco di mano per Mertens nel controllo palla, si riparte dal portiere sammarinese

26' spunto di Berardi palla al piede, poi il Belgio riconquista la sfera

24' Mularoni subisce fallo, si riparte da Benedettini

23' superata la metà del primo tempo, risultato che resta in parità con netto predominio del Belgio

20' colpo di tacco in area di Chadli, per Hazard che calcia di prima a giro, brivido, palla sul fondo

17' punizione al centro Lukaku di testa, Benedettini alza sulla traversa, ma era fuorigioco

16' intervento duro di Palazzi su Mertens che resta a terra, punizione per il Belgio

15' si riprende a giocare con Mertense sempre a cercare la giocata con Hazard

14' gioco fermo, un problema per Simoncini

13' cross deviato di Mertens, Benedettini si allunga a deviare in corner

11' occasione Belgio, Vanaken calcia in porta, Simone Benedettini non trattiene, l'attaccante dell'Inter si avventa sulla palla, il portiere sammarinese recupera fino a subir fallo

10' Spinge il Belgio, su entrambi i fronti, Hazard è tra i più ispirati

8' Hazard illumina sulla sinistra, cross con il contagiri per Vanaken, al volo, palla fuori di poco.

7' Nanni subisce fallo sulla linea di metà campo, San Marino può guadagnare metri

6' San Marino attento in difesa, il Belgio continua il giro palla cercando l'imbucata

3' subito Belgio, sul tiro/cross di Alderweireld, deviazione fortuita di Lukaku che termina di poco a lato

3' ottima azione di Mularoni che esce sulla destra e fa metà campo

PARTITI!!!!





Tutto pronto, calcio d'inizio affidato al Belgio con Lukaku





Espletate le formalità di rito, maglia bianca per San Marino, completo rosso per il Belgio

Stadio che si sta colorando di rosso e a ritmo di musica si scalda il pubblico

E' il momento degli inni nazionali





Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita. L'ingresso del Belgio è stato accolto da un boato e lo stadio non è ancora pienissimo, sono attese 33 mila persone.

A guidare San Marino, il capitano Davide Simoncini, per lui quella di questa sera è la presenza numero 60, eguagliato il fratello Aldo Simoncini.





Appena arrivata allo Stadio, la nazionale del Titano ha reso omaggio alle vittime dell'Heysel recandosi nel settore dove è posta la lapide che ricorda la strage del 1985.







Buona sera dallo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. La nazionale numero 1 del ranking FIFA sfida San Marino. E' l'ottavo confronto tra le due nazionali. Nei tre precedenti in Belgio, i Titani hanno sfidato i padroni di casa per due volte a Bruxelles e una ad Anversa.









Le formazioni:

BELGIO:

Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Vanaken, Tielemans, Lukaku, Hazard E, Mertens. Castagne, Chadli.

A disposizione:

Teunckens, Sels, Boyata, Witsel, Carrasco, Mechele, T. Hazard, Origi, Januzaj, Verschaeren, Benteke, Batshuayi.

ct: Roberto Martinez





SAN MARINO:

Benedettini S., Grandoni, Palazzi, Simoncini D., Brolli, Battistini Man., Mularoni, Golinucci E., Giardi, Nanni, Berardi.

A disposizione: Simoncini A., Zavoli, Bernardi, Ceccaroli, Censoni, D'Addario, Della Valle, Gasperoni, Golinucci A., Hirsch, Lunadei, Tomassini.

Ct: Franco Varrella





Arbitro: Anastasios Papapetrou (GRE)

Assistenti: Tryfon Petropoulos (GRE) e Iordanis Aptosoglou (GRE)

Quarto arbitro: Athanasios Tzilos (GRE)