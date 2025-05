ll Trofeo della Coppa delle Regioni Uefa fa tappa a San Marino RTV

Le otto contendenti alla fase finale della Coppa delle Regioni UEFA 2025, il più importante torneo dilettantistico europeo, giocheranno per la prima volta la fase finale a San Marino che già aveva ospitato con ottimi risultati le fasi intermedie. La fase finale si giocherà sul Titano tra il 23 giugno e il primo luglio. Le otto squadre sono state divise in due gironi da quattro e le due prime classificate si affronteranno in finale.

Nel Gruppo A: San Marino, Repubblica Ceca, Spagna e Serbia. Nel Gruppo B, Finlandia, Polonia, Svizzera e Croazia. La rappresentativa di San Marino allenata da Luigi Bizzotto ha vinto il Gruppo Intermedio battendo 3-2 la rappresentativa amatoriale dell'Ungheria, 2-0 la Turchia e 3-0 la Slovenia e debutterà lunedì 23 giugno alle 21.30 ad Acquaviva contro la selezione amatoriale della Serbia. Mercoledì 25 giugno stesso orario e stesso stadio, contro la Spagna, per chiudere il girone sabato 28 giugno sempre ad Acquaviva e sempre alle 21.30 contro la rappresentativa della Repubblica Ceca.

La vincente del Girone A affronterà la vincente del Girone B martedì primo luglio alle 20.45 per la finalissima che assegnerà il Trofeo Coppa delle Regioni che oggi ha fatto mostra di sé negli studi di San Marino RTV.