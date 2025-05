REGION'S CUP ll Trofeo della Coppa delle Regioni Uefa fa tappa a San Marino RTV Per la prima volta San Marino ospita la fase finale della Coppa delle Regioni della Uefa e il trofeo che verrà assegnato alla squadra vincente, fa tappa in varie location del Titano, oggi ha fatto mostra di sé negli studi di San Marino RTV

Le otto contendenti alla fase finale della Coppa delle Regioni UEFA 2025, il più importante torneo dilettantistico europeo, giocheranno per la prima volta la fase finale a San Marino che già aveva ospitato con ottimi risultati le fasi intermedie. La fase finale si giocherà sul Titano tra il 23 giugno e il primo luglio. Le otto squadre sono state divise in due gironi da quattro e le due prime classificate si affronteranno in finale.

Nel Gruppo A: San Marino, Repubblica Ceca, Spagna e Serbia. Nel Gruppo B, Finlandia, Polonia, Svizzera e Croazia. La rappresentativa di San Marino allenata da Luigi Bizzotto ha vinto il Gruppo Intermedio battendo 3-2 la rappresentativa amatoriale dell'Ungheria, 2-0 la Turchia e 3-0 la Slovenia e debutterà lunedì 23 giugno alle 21.30 ad Acquaviva contro la selezione amatoriale della Serbia. Mercoledì 25 giugno stesso orario e stesso stadio, contro la Spagna, per chiudere il girone sabato 28 giugno sempre ad Acquaviva e sempre alle 21.30 contro la rappresentativa della Repubblica Ceca.

La vincente del Girone A affronterà la vincente del Girone B martedì primo luglio alle 20.45 per la finalissima che assegnerà il Trofeo Coppa delle Regioni che oggi ha fatto mostra di sé negli studi di San Marino RTV.

