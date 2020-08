Europa League: lo Gjilani, è la nona squadra europea affrontata dal Tre Penne

Il debutto in Europa League nel 2011 con Zrinjski Mostar, la stagione successiva il Rad Belgrado. Poi la Champions League con la doppia sconfitta inflitta i lussemburghesi del Dudelange. Tutta esperienza servita perchè il 9 luglio 2013 il Tre Penne iscrive il proprio nome nella storia del calcio sammarinese: primo club di San Marino a vincere una partita di Champions League. Accade al San Marino Stadium contro gli armeni dello Sirak. Le altre sfide con i gallesi del New Sains, con i macedoni del Rabotnicki, e lo scorso anno la doppia sfida prima in Champions con gli andorrani del Santa Coloma poi in Europa League con i lituani del Suduva. Nelle sfide europee, il Tre Penne, oltre a vincere un incontro è riuscito a segnare 7 goal.

Domani sera una nuova avventura con un format diverso: gara secca in casa con i Kosovari dello Gjilani, formazione che ha chiuso al secondo posto il proprio campionato nazionale. Per la squadra di Stefano Ceci c'è anche l'incognita Stadio di Serravalle. Pensate la formazione biancoazzurra non gioca allo Stadio proprio dalla partita con il Suduva, era il 24 luglio 2019. L'unico assaggio del prato sintetico di ultima generazione, questa sera per effettuare la rifinitura. Stefano Ceci non avrà a sua disposizione Francesco Perrotta e Matteo Semprini infortunati. Proverà fino all'ultimo invece il difensore Enrico Casadei ma il suo recupero è difficile. Per problemi personali non sarà della partita Nicola Chiaruzzi. Si gioca domani sera ore 21 con diretta su San Marino RTV