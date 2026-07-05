Lo Juventus Club Massimo Bonini celebra i dieci anni

Nel video le interviste con Massimo Bonini e Ivano Bonetti

San Marino, Massimo Bonini e la Juventus: tre elementi che si intrecciano in una storia iniziata dieci anni fa, grazie alla passione di un gruppo di tifosi bianconeri. Da quell'entusiasmo è nato lo Juventus Club Massimo Bonini, il primo e tuttora unico club dedicato al biondo centrocampista sammarinese, protagonista di una straordinaria carriera in bianconero. A Torino Bonini ha conquistato scudetti e trofei, condividendo lo spogliatoio con campioni del mondo e fuoriclasse come Michel Platini e Zibì Boniek.

La serata celebrativa, ospitata al Podere Lesignano, ha visto la partecipazione anche del Segretario di Stato Rossano Fabbri, che ha consegnato a Massimo Bonini una targa di riconoscimento per il prezioso contributo dato alla visibilità della Repubblica di San Marino attraverso la sua carriera sportiva. Lo Juventus Club ha così festeggiato i suoi primi dieci anni, la "prima stella", ripercorrendo un decennio di passione bianconera.

Il presidente Mirco Battazza ha ricordato con orgoglio il cammino del club, tra aneddoti, trasferte e momenti vissuti al seguito della Juventus. Particolarmente emozionante il video tributo dedicato a Bonini, arricchito dalle testimonianze di Don Peppino Innocentini, Arrigo Sacchi e Michel Platini: tre figure che, ciascuna a suo modo, hanno accompagnato la nascita e la crescita sportiva e umana di Massimo Bonini.

Tra gli ospiti della serata anche Ivano Bonetti, amico di lunga data e compagno di squadra di Bonini sia nella Juventus sia nel Bologna.

Nel video le interviste con Massimo Bonini e Ivano Bonetti







