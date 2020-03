SOLIDARIETÀ Lo Juventus Club San Marino dona 2.000€ alla Protezione Civile

Lo Juventus Club San Marino dona 2.000€ alla Protezione Civile.

Lo Juventus Club San Marino “Massimo Bonini” ha effettuato una donazione di 2000€ alla Protezione Civile della Repubblica di San Marino in merito all'emergenza Coronavirus, esprimendo vicinanza e gratitudine nei confronti di chi si sta adoperando per aiutare la popolazione sammarinese.



I più letti della settimana: