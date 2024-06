Lo speciale sul Torneo Internazionale del Titano su RTV: in onda questa sera alle 20.45

Appuntamento da non perdere con il calcio giovanile su San Marino RTV. Questa sera alle 20.45 in onda lo speciale dedicato al Torneo Internazionale del Titano, la manifestazione dedicata alle formazioni Under 12 e organizzata dalla Titano Academy nel weekend.

