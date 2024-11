CAMPIONATO SAMMARINESE Loiodice: "Impreparati sul loro gol". Nigretti: "Abbiamo reagito da squadra" Sentiamo il post partita di due dei protagonisti di Cosmos-Tre Penne.

Uscito per un problema fisico nel finale, il centrocampista del Cosmos Simone Loiodice rassicura sulle sue condizioni: "Solo un accenno di crampi, ero fermo per un infortunio muscolare da 15-20 giorni, ho recuperato ma non avevo 90 minuti, quindi ho provato a stringere i denti fin quando ho potuto. Abbiamo creato tanto e purtroppo abbiamo preso gol su un contropiede, su una palla nostra. Sono cose che non devono succedere perché sapevamo che di fronte avevamo una squadra forte nelle ripartenze e quindi ci siamo fatti trovare un po' impreparati. Però sono contento dalla prestazione, dobbiamo continuare così e dobbiamo capire che in queste sfide i dettagli fanno la differenza".

Primo gol in campionato per il terzino del Tre Penne Giacomo Nigretti, arrivato subito dopo il vantaggio del Cosmos: "Siamo andati sotto dopo un inizio di gara preparato bene, però la reazione è stata da squadra. Noi abbiamo reagito bene, siamo riusciti a andare subito a far gol. Comunque è stata una prestazione buona da parte della squadra e speriamo di continuare così. Adesso noi non guardiamo la classifica, affrontiamo partita per partita come se fosse una finale. Ce la mettiamo tutta e vediamo a fine anno come andrà".

