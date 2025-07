Loiodice, Pastorelli e Peluso al Tre Penne. Quarta alla Libertas

Continua a muoversi il Tre Penne che sta allestendo una formazione competitiva per affrontare la prossima stagione e lo fa con tre colpi a effetto: dal Cosmos arriva il centrocampista sammarinese Simone Loiodice e l’esterno classe 2001 Lorenzo Pastorelli, in avanti il reparto offensivo si arricchisce dell’estro e della rapidità di Lucio Peluso, che ha vissuto la scorsa stagione con la maglia del Gambettola in Eccellenza.

Un innesto a centrocampo anche per la Libertas che ha annunciato l'arrivo di di Andrea Quarta, centrocampista classe ‘98.