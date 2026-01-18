CAMPIONATO SAMMARINESE Lombardi - Affonso: si sono affrontate due ottime squadre pareggio giusto Nel dopo partita di Virtus - La Fiorita 1-1 hanno parlato l'autore del gol della Fiorita Affonso e uno dei migliori nella Virtus insieme al portiere Passaniti, Tommaso Lombradi

Virtus - La Fiorita 1-1 partita nettamente condizionata dalla nebbia soprattutto nel primo tempo dove sono arrivati i gol di Felipe Affonso e di Ivan Buonocunto servito da Tommaso Lombardi. Sono proprio Affonso e Lombardi ad analizzare la sfida ed entrambi sottolineano che si tratta di un risultato giusto.

