Lonfernini: "Non possiamo concedere la deroga e rischiare di compromettere quanto fatto finora"

C'era molta attesa per la decisione del Congresso di Stato sulla richiesta della FSGC di ottenere una deroga per poter riprendere l'attività del campionato sammarinese. La scelta è stata quella di non concedere il via libera per tornare in campo e così concludere la stagione con i play off. La FSGC sarà chiamata a dichiarare conclusa la stagione e indicare alla UEFA i club che parteciperanno alle coppe Europee, che come già stabilito saranno le prime del tre del Q1, quindi Tre Fiori in Champions League, Folgore e Tre Penne in Europa League. Le tre squadre potranno riprendere l'attività per preparare gli impegni internazionali.