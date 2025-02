Look nuovo per un Murata che punta al totale rilancio

Con il termine “calcio branding” ci si riferisce a tutte le pratiche di marketing messe in atto dalle squadre di calcio, principalmente professionali, allo scopo di incrementare i propri ricavi e di migliorare la percezione del proprio brand. A questo nuovo modo di pensare calcio non si sottrae nemmeno una società dilettantistica come il Murata. La presentazione, in grande stile, della nuova società e del nuovo logo sono la dimostrazione di quello che significa meditare in grande, alzare l'asticella e guardare al futuro con un unico pensiero: tornare ad essere competitiva come lo fu nella prima decade del 2000.

La nuova società bianconera è così composta: Lorenzo Busignani Presidente, assente per motivi personali alla presentazione, Lorenzo Bugli General Manager, e il ritorno a Murata nel ruolo di Direttore Sportivo di Denis Casadei. Unico ruolo ancora scoperto quello di Segretario Generale, lacuna che verrà colmata a breve. Il Murata guarda avanti nonostante l'incombenza delle conseguenze che si tramuteranno in punti di penalizzazione per le presunte irregolarità dei tesserati stranieri che portarono alle immediate dimissioni dell'ex Presidente Danilo Josè Cappovilla.

Il Murata occupa attualmente il nono posto in campionato, piena zona play off grazie anche all'ottimo momento attuale che sta attraversando la squadra allenata da Michele Camillini, cinque risultati utili consecutivi frutto di 4 vittorie e un pareggio. Un Murata che punta decisamente a vincere il campionato di Futsal. L'attuale capolista ha sei punti di vantaggio sul Pennarossa secondo.