CAMPIONATO SAMMARINESE Lorenzo Busignani: “La mia presidenza sarà basata sull'imprenditorialità” Si presenta il nuovo presidente del Murata

“Quello che è accaduto (riferimento ai controlli sui tesseramenti dei giocatori del Murata) commenta il nuovo Presidente del Murata Lorenzo Busignani – è sbalorditivo. Un club nato nel 1966 con una grande storia non doveva cadere in una situazione del genere che purtroppo è sfuggita. Da oggi in poi opereremo nella totale trasparenza, nelle regole e rimetteremo in riga tutta la questione. La mia – continua il nuovo Presidente bianconero” sarà una presidenza impostata sull'imprenditorialità, quindi sarà una presidenza che tenderà ad accelerare le scelte, a trovare partner e sponsor per far si che gli ottimi risultati che abbiamo avuto siano solo la partenza. Noi siamo qui per vincere e vinceremo, siamo i più forti. Agli avversari diciamo che questo è solo l'inizio”

Busignani, la società bianconera, dopo quello che è accaduto, si vuole anche tutelare dal punto di vista dell'immagine?

“Si esatto, questa è proprio una svolta totale per l'immagine, infatti ho deciso di scendere in campo, accettare l'incarico, proprio per metterci la faccia. Ad oggi le mie aziende hanno sponsorizzato il club. Ma sponsorizzare il club, non mi basta più, voglio impostarlo seguendo, insieme agli amici, tutte le scelte da questo momento in poi, in modo che non sfugga più assolutamente nulla".

Presidente, dal punto di vista calcistico, proseguirete sull'onda degli atleti brasiliani, o cambierete rotta?

“Questo attualmente non lo dico, perché è tutto in fase di riorganizzazione interna, quello che posso dire è che le scelte saranno velocissime, non passeranno mesi, ma a questa domanda, non ti rispondo, per ora.

Dovrebbe rinnovarsi anche il Consiglio Direttivo?

“Si esatto, c'è anche questo argomento da affrontare e lo faremo durante una riunione programmata per questa sera”

