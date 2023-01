CALCIO MERCATO Lorenzo Capicchioni al Cosmos Al Cosmos anche Guerra del Victor San Marino. movimenti anche per Virtus e Murata . Causa neve la 17° giornata del campionato sammarinese subirà delle variazioni

Il centrocampista della Nazionale Lorenzo Capicchioni lascia il Riccione per disputare la seconda parte di stagione al Cosmos. Dal Victor San Marino al Cosmos anche il difensore Alberto Guerra. Colpo anche della Virtus dalla C al campionato sammarinese arriva Matteo Pedrini. Due colpi anche per il Murata.

Questo pomeriggio al Roxy Bar di Dogana, il Presidente del Cosmos Paolo Montagna ha incontrato il centrocampista dello United Riccione e della Nazionale sammarinese Lorenzo Capicchioni. L'ex Rimini rientra sul Titano per disputare la seconda parte di stagione con la maglia del Cosmos. Capicchioni è legato allo United Riccione del proprietario Pasquale Cassese fino al primo luglio del 2024. Il neo 21enne (19 gennaio 2002) ha trovato poco spazio con il tecnico Mattia Gori e vuole rilanciarsi anche per l'immediato futuro con la squadra sammarinese che punta decisa a vincere il campionato. Per il tecnico del Cosmos Nicola Berardi le buone notizie non sono terminate perchè dal Victor San Marino arriva un giovanissimo del 2004. Si tratta di Alberto Guerra difensore esterno, molto duttile, all'occorrenza può essere utilizzato anche da centrale. Non solo Cosmos, si muove anche la Virtus. Risoluzione consensuale tra il Mantova Serie C Girone A e Matteo Pedrini. Il centrocampista bergamasco classe 2000 è il gran colpo della società neroverde. Due colpi importanti anche per il Murata: arriva il portiere senegalese classe 1995 Moussa Gueye, prima parte di stagione al Pennarossa, e il difensore centrale sammarinese Giacomo Matteoni, classe 2002, proveniente dal Tre Fiori.

Intanto la 17° giornata del campionato sammarinese per causa neve riporta delle variazioni: sabato 28 gennaio. Domagnano – Juvenes/Dogana alle 15 a Domagnano; Cosmos – San Giovanni ore 15 ad Acquaviva; Tre Penne – Cailungo alle 18 a Dogana, e Pennarossa – Murata sempre alle 18 ad Acquaviva. Domenica 29 La Fiorita – Folgore ore 15 a Domagnano; Libertas – Faetano 18.30 ad Acquaviva e Tre Fiori – Virtus ore 19 a Dogana Riposa il Fiorentino

