CAMPIONATO SAMMARINESE Lorenzo Fatica: "Un pari che serve a poco", Filippo Pedini: "Un buon punto" Anche i protagonisti in campo confermano la delusione del Cosmos e la soddisfazione della Juvenes/Dogana.

Lorenzo Fatica (difensore Cosmos): "Un pari che serve a poco. Un po' come nelle ultime partite, facciamo dei passi in avanti, come l'ultima partita con il Tre Fiori, e poi invece incappiamo in una prestazione un po' così. Un sacco di errori tecnici, facciamo fatica a creare delle occasioni da gol, non siamo concreti. Dopo la partita, quando trovi una squadra così, anche un po' chiusa, fai fatica a sbloccarla. Ci prendiamo questo punto, adesso cambia poco ormai. Doveva essere qualcosa in più per prepararci per i play-off. Adesso pensiamo alla prossima e vediamo di riiniziare e ingranare per questi play-off".

Filippo Pedini (centrocampista Juvenes/Dogana): "Sì, abbiamo preparato la partita cercando di aggredirli il più possibile. Sapevamo che loro sono molto bravi nell'uno contro uno, e quindi abbiamo cercato di tenere corta la squadra per non lasciare spazio dietro alle nostre spalle, perché sono anche molto bravi ad attaccare la profondità. Però è stata una partita intensa, poi con questo caldo è sempre più dura".

Un buon punto alla fine? "Sì, alla fine è un buon punto. Adesso ci aspettano altre due partite toste come queste qui. Dovremmo cercare di prendere più punti possibile".

