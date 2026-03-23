Loris Bonesso: "Il successo a Malta, una vittoria di tutto il movimento"

Dopo la bella vittoria nel torneo di sviluppo della UEFA, il ct della Nazionale di San Marino under 16 Loris Bonesso, traccia un bilancio:

"È stata una bellissima esperienza e il risultato mi ha lasciato ben impressionato. Mi ha colpito e dopo tanti anni che porto in giro i gruppi delle nazionali Under-19, Under-17, Under-16, riuscire in un contesto del genere a vincere, quindi anche a livello di risultato e vincere addirittura il torneo, sicuramente è stata una cosa molto bella per tutto il movimento sammarinese. Va un ringraziamento, a tutto il lavoro che la San Marino Academy sta facendo e a tutti gli allenatori che hanno avuto negli anni questo gruppo di ragazzi e quindi va ad accogliere un pochettino il lavoro di tutti quanti, di tutto il settore giovanile.

Naturalmente anche il lavoro fatto da quei ragazzi e quindi dagli allenatori di quei cinque o sei ragazzi che giocano fuori, cinque ragazzi che giocano a Cesena, uno che all'Entella. Siamo arrivati a questa fase di questo raggruppamento, che è logico ci vede un pochettino le nazioni un po' più piccoline, però non era mai capitato di vincere addirittura dopo solo due partite, naturalmente il raggruppamento è di quattro squadre. e le partite sono tre, ma dopo le prime due partite in pratica si era già vinto il girone, quindi il torneo. Quindi è stato molto entusiasmante e bello per tutto il movimento"







