TORNEO SVILUPPO UEFA Loris Bonesso: "Il successo a Malta, una vittoria di tutto il movimento" Il ct dell'under 16, che ha partecipato al Torneo di sviluppo della UEFA, ha tracciato un bilancio della grande esperienza vissuta che ha portato San Marino al successo.

Loris Bonesso: "Il successo a Malta, una vittoria di tutto il movimento".

Dopo la bella vittoria nel torneo di sviluppo della UEFA, il ct della Nazionale di San Marino under 16 Loris Bonesso, traccia un bilancio:

"È stata una bellissima esperienza e il risultato mi ha lasciato ben impressionato. Mi ha colpito e dopo tanti anni che porto in giro i gruppi delle nazionali Under-19, Under-17, Under-16, riuscire in un contesto del genere a vincere, quindi anche a livello di risultato e vincere addirittura il torneo, sicuramente è stata una cosa molto bella per tutto il movimento sammarinese. Va un ringraziamento, a tutto il lavoro che la San Marino Academy sta facendo e a tutti gli allenatori che hanno avuto negli anni questo gruppo di ragazzi e quindi va ad accogliere un pochettino il lavoro di tutti quanti, di tutto il settore giovanile.

Naturalmente anche il lavoro fatto da quei ragazzi e quindi dagli allenatori di quei cinque o sei ragazzi che giocano fuori, cinque ragazzi che giocano a Cesena, uno che all'Entella. Siamo arrivati a questa fase di questo raggruppamento, che è logico ci vede un pochettino le nazioni un po' più piccoline, però non era mai capitato di vincere addirittura dopo solo due partite, naturalmente il raggruppamento è di quattro squadre. e le partite sono tre, ma dopo le prime due partite in pratica si era già vinto il girone, quindi il torneo. Quindi è stato molto entusiasmante e bello per tutto il movimento"

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