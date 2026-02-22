Lorusso: "Periodo non facile ma siamo ancora li". Bonini: "Orgoglioso di allenare questa squadra"

Francesco Lorusso DS Tre Fiori: "Abbiamo perso per la prima volta in campionato mi sembra inutile fare drammi, chiaro che non è il nostro momento migliore dovuto a tante situazioni. Credo sia complicato per tutti allenarci a metà campo e giocare ogni tre giorni come stiamo facendo in questo periodo. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma siamo andati a sbattere contro un super Migani"

Giovanni Bonini allenatore Tre Penne: "Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Oggi hanno fatto esattamente quello che avevamo preparato ed hanno interpretato al meglio ogni riferimento. Siamo stati cinici e concreti e adesso possiamo continuare a credere nel nostro obiettivo".

Guarda il resoconto sulla partita.











