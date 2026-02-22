CAMPIONATO SAMMARINESE Lorusso: "Periodo non facile ma siamo ancora li". Bonini: "Orgoglioso di allenare questa squadra" Nel dopo partita con il tecnico del Tre Fiori Danilo Girolomoni squalificato per tre giornate più una per la diffida, ha parlato il DS Francesco Lorusso. Soddisfatto per vittoria e prestazione dei suoi l'allenatore del Tre Penne Giovanni Bonini

Francesco Lorusso DS Tre Fiori: "Abbiamo perso per la prima volta in campionato mi sembra inutile fare drammi, chiaro che non è il nostro momento migliore dovuto a tante situazioni. Credo sia complicato per tutti allenarci a metà campo e giocare ogni tre giorni come stiamo facendo in questo periodo. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma siamo andati a sbattere contro un super Migani"

Giovanni Bonini allenatore Tre Penne: "Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Oggi hanno fatto esattamente quello che avevamo preparato ed hanno interpretato al meglio ogni riferimento. Siamo stati cinici e concreti e adesso possiamo continuare a credere nel nostro obiettivo".

Guarda il resoconto sulla partita.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: