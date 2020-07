Lotta al doping: rinnovato l'accordo tra FSGC e NADO San Marino

Rinnovato l'accordo di collaborazione tra la Federcalcio Sammarinese il NADO San Marino. Questa mattina i due presidente, Marco Tura e Claudio Muccioli hanno sottoscritto il nuovo rapporto nella lotta al doping con l'obiettivo di intensificare aspetti come la formazione e la prevenzione, per poter garantire agli atleti sammarinesi tutti gli strumenti utili per evitare di incorrere in sanzioni proprio a causa della poca informazione sul tema. Sono previsti incontri con i club che parteciperanno alle coppe europee, ma anche con le nazionali.



