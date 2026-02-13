Lotta scudetto: incroci insidiosi per Tre Fiori, Virtus e Tre Penne nel 21° turno

Fsgc/Novelli

Prima erano tre, poi sono diventate due, ora sono di nuovo tre, e con distacchi quanto mai colmabili. Il pareggio del Tre Fiori con il Pennarossa, sommato ai due della Virtus nelle precedenti giornate, ha cambiato ancora gli scenari del Campionato sammarinese, perché adesso i campioni del Titano sono si sono rimessi a portata di aggancio rispetto alla capolista, ma il Tre Penne, spinto da otto vittorie consecutive, è tornato a -6 dalla vetta e può ancora sperare nello scudetto.

L'ultimo terzo di campionato, che sarà ricco di scontri diretti, comincia con le tre prime della classe impegnate in altrettante sfide insidiose, tutte alle 15 di domenica. La più complessa del 21° turno spetterà al Tre Fiori, impegnato contro una Folgore che si è rilanciata grazie a quattro successi di fila ed è ora stabilmente al quarto posto. Per la Virtus ci sarà il Fiorentino, reduce dalla splendida vittoria su La Fiorita, maturata al 92° minuto del recupero del 15° turno. Chiude il terzetto il Tre Penne, impegnato contro un Cosmos che è avversario diretto proprio del Fiorentino nella lotta playoff.

A proposito di post season, nella bagarre è stata risucchiata La Fiorita, che ha subito due sconfitte negli ultimi tre turni e sabato, alle 15, in diretta su Rtv, cercherà punti importanti contro il Cailungo terzultimo. L'altra gara che trasmetteremo, domenica alle 15, sarà lo scontro diretto tra Libertas e Faetano, sfida cruciale per la zona turno preliminare.

Tre ulteriori partite sono in programma di sabato, tra cui spicca un'altra sfida playoff, tra Domagnano e Juvenes Dogana, dove Manuel Amati sfiderà il proprio passato per provare a rilanciare i giallorossi, dopo cinque sconfitte di fila. Di tutte queste sfide incrociate cercherà ad approfittare il Pennarossa, sfidando il San Giovanni, mentre chiuderà il calendario l'incontro tra la San Marino Academy e il Murata, sempre ultimo in classifica, ancora con punteggio in negativo.







