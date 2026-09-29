Luca Della Balda: "Non credo che sia il San Marino Calcio a rovinare la reputazione della Repubblica"

Sulla questione San Marino Calcio abbiamo sentito l'ex presidente del Victor Luca Della Balda, che ha commentato anche la dichiarazione del segretario di Stato Rossano Fabbri sulla vicenda:

"Francamente non ho compreso la dichiarazione del Segretario di Stato Fabbri, che tra l'altro è un amico, un collega, per cui non voglio assolutamente dire cose spiacevoli, però secondo me ha fatto un'uscita fuori luogo. Non credo di certo che una squadra che milita in un campionato dilettantistico possa rovinare la reputazione di San Marino per delle situazioni debitorio, per dei risultati sportivi non favorevoli. I problemi di San Marino penso siano ben altri, quindi veramente lo ritengo proprio fuori luogo, anche perché se è vero che può oggi avere creato qualche problema di reputazione, mi ricordo che quando San Marino era in Serie D, erano secondi nel 2023-2024, allo stadio non c'era tanta gente, non ho visto neanche il segretario di Stato, quindi adesso si preoccupano. Quando però San Marino era in mano ai sammarinesi e andava bene, non c'era nessun seguito".

"Noi, ex azionisti, abbiamo fatto di tutto per far restare il San Marino Calcio, Victor San Marino in ambito sammarinese, come tu stesso hai già riconosciuto, ma non ci sono stati né imprenditori né sostenitori che hanno contribuito, perché a San Marino finché c'è da prendere sono tutti lì pronti in prima linea, quando c'è da dare qualcosa si tirano indietro".

La Federcalcio sammarinese ha investito poi a Pietracuta e al Coriano.

"Ecco, questo è un altro bel capitolo. Quando c'eravamo noi abbiamo chiesto più volte la collaborazione, abbiamo dato la disponibilità di cooperare con la Federazione, abbiamo chiesto l'utilizzo di campi sportivi, anche contributi. Ci era stato detto di no perché il Victor San Marino/San Marino Calcio è affigliato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e non è una società sammarinese. Adesso vedo che invece la Federazione, non so perché, l'anno scorso ha scelto Pietracuta che è una società italiana, quest'anno Coriano, società italiana. Vedo addirittura che giocano e si allenano a San Marino. Questo mi ha dato un po' fastidio, devo ammetterlo".







