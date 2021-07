VICTOR SAN MARINO Luca Della Balda: "Pronti a partire, aspettiamo l'ufficialità sulla categoria"

Il presidente del Victor San Marino, Luca Della Balda ha parlato del tecnico Gianni D'Amore e del progetto in occasione della Reunion Symbol, un'occasione anche per lanciare la campagna di azionariato popolare per sostenere la società.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: