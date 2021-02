Luca Della Balda: 'San Marino iscritto in D con un titolo "ex novo"'

Nel video l'intervista a Luca Della Balda

"Il nuovo San Marino Calcio perchè amiamo il calcio, perchè siamo sammarinesi, perchè vogliamo tornare a giocarcela con Rimini e chissà magari anche con il Cesena". L'avvocato Luca Della Balda, uno dei tre promotori del progetto "nuovo San Marino calcio" parla apertamente dell'iniziativa della quale sono già al corrente e hanno già dato approvazione Federcalcio e Segreteria di Stato allo Sport. L'obiettivo - dichiara Della Balda- è allestire una una rosa con il suo interno almeno 6-7 nazionali. Far crescere i ragazzi sammarinesi più meritevoli e promettenti e lo scopo principale della nuova società".



Come si sosterà il "nuovo San Marino Calcio" ? "Abbiamo - continua Della Balda- un modello da seguire che è quello di Barcellona e Bayern Monaco, ovviamente più in piccolo. Il San Marino calcio deve essere di tutti e l'azionariato popolare riteniamo sia il miglior modo per sostenere una nuova squadra di San Marino iscritta ad un campionato italiano". Il nuovo San Marino Calcio avrà un titolo sportivo "ex novo" o raccoglierà un titolo sportivo di una società fallita? "Cercheremo - aggiunge Luca Della Balda- di chiedere alla FIGC un titolo "ex novo", questo è il nostro obiettivo primario, in caso contrario acquisteremo il Titolo di una società fallita".

