Luca Righini lascia La Fiorita L'ex centrocampista del Rimini verso Faetano o Libertas. Confermato Francesco Baschetti nel Cosmos.

Luca Righini lascia La Fiorita.

Luca Righini lascia La Fiorita. Sembrava fatta la conferma dell'ex centrocampista del Rimini, che invece non vestirà più la casacca della squadra di Montegiardino. Faetano o Libertas le probabili destinazioni. Intanto Francesco Baschetti rimarrà alla Cosmos ancora per un’altra stagione. Il difensore resta in gialloverde per il quarto anno consecutivo. Torna al San Giovanni Andrea Manzaroli dopo l'esperienza con il Pennarossa. Il portiere sammarinese resterà in rossonero per 3 anni.



I più letti della settimana: