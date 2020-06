Luigi Bizzotto: "Speriamo nella ripresa del campionato e con il Tre Penne ce la giocheremo alla pari"

Sentiamo Luigi Bizzotto

La risposta della Segreteria di Stato allo Sport alla richiesta di deroga della Federcalcio non arriverà prima del prossimo week-end ma intanto la Virtus si schiera tra le società favorevoli alla ripresa dell'attività agonistica. Alla prima stagione sulla panchina dei nero-verdi, Luigi Bizzotto traccia un bilancio più che positivo di un progetto partito da zero e che oggi vede la squadra di Acquaviva qualificata ai play-off. Se la stagione dovesse riprendere, il calendario propone la sfida con il Tre Penne, una partita dal sapore speciale per Bizzotto che ribadisce: "non partiamo assolutamente battuti". Se invece non si dovesse ripartire, il pensiero è già proiettato al prossimo campionato e ad Adrian Ricchiuti che ha già espresso il desiderio di essere al centro del progetto della Virtus Acquaviva.