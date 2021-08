Lunedì il calendario di Campionato sammarinese e Coppa Titano

Muove i primi passi anche la stagione calcistica sammarinese. Lo farà ufficialmente lunedi quando alle 20.30 verrà svelato il calendario di campionato sammarinese e coppa titano. Format confermato: con la regoular season sviluppata con un girone unico, andata e ritorno, si qualificano ai play off le prime 8. Tabellone tennistico per la Coppa Titano con posizioni bloccate per le prime 3 del ranking, la Fiorita detentrice del trofeo partirà dai quarti di finale, per le altre 11 sorteggio libero. Ottavi di finale in programma per il 29 settembre, ritorno il 27 ottobre. Si giocherà con un pallone unico che verrà presentato lunedi dopo l'accordo tra FSGC e una ditta fornitrice. Il primo trofeo stagionale verrà assegnato sabato 11 settembre con la Supercoppa sammarinese con gara unica tra Folgore e Fiorita si giocherà ad Acquaviva ore 20.45. Supercoppa sammarinese al quale è stato rifatto il look. Il nuovo logo verrà presentato sempre lunedi 30 agosto alla Casa del Calcio