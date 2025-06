STRAGE GRAZ Lutto al braccio e minuto di silenzio per San Marino-Austria

Sarà osservato un minuto di silenzio prima della sfida tra San Marino e Austria in programma questa sera al San Marino Stadium per le vittime dell'attentato avvenuto in una scuola di Graz. Le due squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio.

