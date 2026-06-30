LUTTO Lutto nello sport sammarinese: è morto Giancarlo Mularoni Nel ricordarlo come "figura discreta ma sempre attivissima", la FSGC esprime "immenso dolore" per la sua scomparsa

Lutto nello sport sammarinese: è morto Giancarlo Mularoni.

Si è spento all'età di 77 anni Giancarlo Mularoni, ex calciatore nel campionato sammarinese, poi dirigente dei club del Titano e accompagnatore della Nazionale di San Marino. Grande appassionato di calcio si è occupato anche dell'organizzazione dei corsi della FSGC per gli allenatori.

Nel ricordarlo come "figura discreta ma sempre attivissima", la FSGC esprime "immenso dolore" per la sua scomparsa. "Con il suo immancabile sorriso - scrive la Fgsc - con la sua presenza silenziosa, gentile e sempre pronta al sostegno, ha accompagnato il cammino di decine e decine di aspiranti allenatori, i quali, oggi, non possono che ricordarlo con grande affetto".

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