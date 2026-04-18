CAMPIONATO SAMMARINESE
Macerata: "Ci crediamo e ci giochiamo tutto con il Tre Fiori". Boldrini: "Tutto sommato è un risultato giusto"
Pennarossa - Juvenes/Dogana 0-0 un risultato giusto in una partita intensa nel primo tempo. Nella ripresa ha prevalso il tatticismo
Per il tecnico del Pennarossa Sandro Macerata una partita ben interpretata dai suoi e il punto permette di proseguire la striscia di risultati positivi, ben quattro. Per il tecnico della Juvenes/Dogana Riccardo Boldrini un pareggio che va molto bene per la griglia play off.
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