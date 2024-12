Magia di Teixeira, il Murata "senza portiere" fa 1-1 con il San Giovanni

All'ennesima partita senza un portiere di ruolo il Murata chiude la saracinesca, riuscendo a portare a casa un buon punto contro il San Giovanni: a Fiorentino termina 1-1. La prima occasione della partita è griffata Borgo con il destro a giro di Zanni che si abbassa tardi dando solo l’illusione del gol. Con cuore il Murata si fa vedere in avanti e passa al 12’: ingenuità di Della Valle che perde la sfera con il San Giovanni scoperto, Teixeira la fa sua e - invece di servire i compagni - si inventa la magia. Starna è fuori dai pali, il 97 lo vede con la coda dell’occhio e la mette sotto all’incrocio per l’1-0 dei bianconeri. Il problema però resta il portiere e, a metà primo tempo, si vede: bella azione in verticale dei ragazzi di Tognacci, Nicola Sartini calcia e Schneider - professione centrocampista, oggi prestato tra i pali - non riesce a respingere. 1-1, il San Giovanni torna in quota e prova ad approfittare del momento positivo: Stefano Sartini incorna e va a centimetri dal sette, Augusto Garcia Rufer mastica il destro e cestina tutto. Il Murata si affida ancora ai tiri da lontanissimo: Delvecchio quasi da centrocampo, Starna si rifugia in corner.

Nella ripresa gli uomini di Grassi si compattano, fanno muro per cercar di far arrivare quanti meno tiri possibili verso lo specchio della porta. In più ci si mette uno Schneider attento e coraggioso nelle uscite. L'unica vera grande chance, il San Giovanni, la costruisce da calcio piazzato: sponda sul secondo palo e Aprea fallisce il possibile 2-1 non inquadrando lo specchio da pochi passi. In pieno recupero i bianconeri restano anche in inferiorità numerica per il rosso diretto estratto a Teixeira, che entra scomposto e in ritardo su Robba. Ma ci penserà ancora Schneider a proteggere l'1-1 ritrovandosi tra le braccia il colpo di testa di Augusto Garcia Rufer.