NATIONS LEAGUE Maglia celebrativa numero 74 per Vitaioli Premiato dal Presidente Tura e dal Segretario Generale Zafferani, Vitaioli che in Estonia ha stabilito il record di presenze con la Nazionale

Durante la cena post partita il Presidente della Federazione Gioco Calcio Marco Tura e il Segretario Generale Luigi Zafferani hanno omaggiato l’attaccante Matteo Vitaioli con una maglia numero 74, esattamente come le sue presenze in Nazionale. Con il gettone in Estonia, l'attaccante ha superato Andy Selva ed è diventato il giocatore con il maggior numero di presenze in Nazionale sammarinese. Festeggiato dai compagni che gli hanno tributato un autentica ovazione, Vitaioli, nel suo discorso ha ringraziato i vertici della FSGC per la bella sorpresa. Visibilmente emozionato ha augurato ai membri della squadra di vivere le stesse sensazioni da lui provate in questi giorni.

