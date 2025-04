CAMPIONATO SAMMARINESE Magrotti: "Loro hanno vinto grazie ai dettagli e l'atteggiamento". Rinaldi: "Non abbiamo ancora vinto nulla" Lucido nella sua analisi il centrocampista del Tre Penne Samuele Magrotti. Poi abbiamo sentito l'autore del gol che ha sbloccato la partita il difensore della Virtus Michele Rinaldi

Samuele Magrotti centrocampista Tre Penne :"Venivamo da due partite entrambe le squadre in cui abbiamo speso tanto e appunto i dettagli di cui avevamo fatto la differenza, atteggiamento e dettagli. E' un Tre Penne che dovrà cercare di chiudere al meglio la stagione. Bisogna fare il massimo possibile, sappiamo che più si arriva in alto in classifica più si hanno possibilità di play-off, quindi manca poche partite, dobbiamo andare al massimo e guardare avanti".

Michele Rinaldi difensore Virtus :"Sono situazioni che fanno sempre piacere a livello personale, ma la vittoria è una cosa importante per noi perché ci permette di rimanere con un distacco di cinque punti. Mancano tre partite e dobbiamo rimanere sul pezzo perché non è ancora finita, la fiorita non molla come è giusto che sia, ma noi ci siamo ritrovati dopo un periodo prima di Pasqua dove abbiamo finito con la benzina un po' sotto i piedi. Le due settimane ci hanno fatto bene e credo che già dalla partita con la Libertas siamo ritornati noi. Rinaldi, si dice sempre che vincere non è facile, ma confermarsi è ancora più difficile. Sono d'accordo perché comunque sia la pressione c'è, noi siamo stati bravi ad arrivare a cinque punti, abbiamo la possibilità di sbagliarne una e mezza, forse due, però noi dobbiamo stare sul pezzo, vincere aiuta a vincere. Anche mercoledì in Coppa la forza di questo gruppo si è fatta vedere, si è fatta sentire, quindi è una bella cosa perché tutti siamo sul pezzo, tutti abbiamo un obiettivo e tutti ragioniamo con la stessa testa".

