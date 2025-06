Maiani: "Speriamo di fare una grande partita", Busignani: "Consapevoli del percorso fatto"

Si assegna questa sera lo scudetto sammarinese del futsal. In campo al Multieventi, con diretta su San Marino RTV alle 21, Murata e Pennarossa. La vigilia di Daniele Maiani e Danilo Busignani:

"Nella finale di Titano Cup siamo stati in partita verso fino al quarantesimo, poi dopo qualcosa ci è venuto a mancare, soprattutto fiato, un po' di stanchezza fisica, come ha detto il mister prima la panchina era un po' corta e speriamo di aver recuperato tutti, cioè abbiamo recuperato tutti e speriamo di fare una grande partita anche a livello di ritmo e intensità". Prima della finale di Coppa avevamo detto che il Pennarossa era la sorpresa, la finalista a sorpresa, adesso sorpresa non ne siete più neanche voi. "Questo fa piacere, vuol dire che abbiamo lavorato bene e con impegno e spero che questo sia un punto di partenza ecco".

Quando si parla di Murata Futsal vi si chiede solo di vincere, come stai vivendo questa ennesima vigilia? "Ma diciamo che la viviamo un po' come viviamo tutte le altre, nel senso ormai siamo di casa ed è bello esserlo, niente siamo molto tranquilli, molto sereni, consapevoli del percorso che abbiamo fatto e ci siamo sempre allenati bene. Io penso che la finale sia solo il coronamento del percorso fatto e penso che tra partita, allenamenti e risultati non ci sia squadra che abbia fatto meglio di noi". Ed è la finale forse più giusta con il Pennarossa che è la squadra che nel campionato vi è stata un po' più vicina. "Ma direi assolutamente sì, hanno meritato tutto quello che si sono guadagnati e sicuramente venderanno cara la pelle, siamo sicuri che sarà una parità tiratissima. Come diciamo sempre, l'importante è vincere, quindi se anche dovessimo vincere al 62esimo con un gol all'ultimo secondo, a noi basta portarla a casa alla fine. Anche perché c'è l'Europa di mezzo stavolta. Diciamo che è l'obiettivo per il quale giochiamo, non tanto per il campionato sammarinese ma perché quella settimana ti ripaga di tutti quanti i sacrifici che fai durante l'anno".