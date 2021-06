CLAMOROSA BOMBA DI MERCATO Maicon al Tre Penne Maicon, eroe del Triplete dell'Inter di Mourinho, si sta accordando per giocare le due partite di Conference League con il club del presidente Fabrizio Selva

Maicon al Tre Penne.

Maicon Douglas sta terminando la stagione calcistica in serie D con il Sona, compirà 40 anni il prossimo 26 luglio ed è ad un passo dal Tre Penne. Il club di San Marino Città sta ultimando i dettagli - come ci ha confermato il Segretario Generale Luca Nanni - l'ex terzino destro dell'Inter e della Nazionale brasiliana dovrebbe essere a San Marino il 21 giugno per il primo allenamento con i nuovi compagni. Maicon Douglas giocherà con il Tre Penne le due partite di Conference League dell'8 e del 15 luglio.

Si tratta del secondo nazionale brasiliano a vestire la maglia di un club sammarinese. In precedenza, infatti, fu il Murata a tesserare un grande esponente verde/oro come Aldair. Maicon è considerato uno tra i migliori esterni bassi della sua generazione. In Italia con l'Inter ha vinto tutto: 4 scudetti, 2 coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Champions League. Una Coppa del Mondo per Club. Con il Brasile ha conquistato due edizioni della Coppa America e due Confederations Cup. La sua carriera: 2001 - 2004 Cruzeiro; 2004-2006 Monaco; 2006-2012 Inter; 2012-2013 Manchester City; 2013 -2016 Roma; 2017-2018 Avai; 2019 Criciuma; Villa Nova; 2021 Sona. Il 15 giugno il sorteggio del primo turno di qualificazione alla Conference League e il Tre Penne conoscerà l'avversario che affronterà con la formula andata e ritorno.

